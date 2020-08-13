Son dakika haberi... YSS KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU-1 - Son Dakika
Son dakika haberi... YSS KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU-1
Gelen son dakika haberlerine göre YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu.
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü çıkışında trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.
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13.08.2020 21:16:25. #1.12#
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