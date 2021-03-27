Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunduğu "Türkiye Bursları" programı kapsamındaki uluslararası öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam ediyor.

Bursiyer öğrenciler, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde eğitimlerine ve günlük yaşamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Üniversitesi Roma Hukuku Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Azerbaycanlı Laman Suleymanlı, 2020'den itibaren uzaktan eğitime geçtiklerini ve yeterlilik sınavına hazırlandığını söyledi.

Suleymanlı, "Kovid-19 salgınının artıları ve eksileri oldu doğal olarak. Ailemizle daha fazla zaman geçirdik, sevdiklerimizin yakında olmasını, onlara dokunmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Kovid-19 salgını döneminde Azerbaycan diasporasına proje yazdım. Projeyi uzaktan çalışıyorum. Projemin amacı, Azerbaycan vatandaşlarına Türk hukukunu bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek." dedi.

Salgın döneminde uzaktan eğitime geçtiklerini belirten Suleymanlı, bu süreçte kitaplara ulaşamama ve yeterli uzaktan eğitim alt yapısının olmamasından kaynaklı problemlerin ortaya çıktığını belirtti.

Suleymanlı, evde bol bol kitap okumaya zaman ayırdığını ve arkadaşlarıyla yüz yüze görüşme yerine telefonla görüştüğünü söyledi.

Pazarda alışveriş yapmayı çok sevdiğini belirten Suleymanlı, internet alışverişine yöneldiğini aktardı. Suleymanlı, "nevruz" sofrasını kültürlerine uygun hazırladığını ve bu yılki nevruzu evde ailesiyle geçirdiğini kaydetti.

Güney Koreli Kim, Türkiye'deki eğitimine ülkesinden uzaktan eğitimle devam ediyor

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Kim Seunggwon, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkesi Güney Kore'den uzaktan eğitimle öğrenimine devam ettiğini söyledi.

Kim, salgın döneminde yaptıklarını çektiği videolarla AA aracılığıyla Türk halkıyla paylaşmak istediğini ifade etti.

Ülkesinde sokakların bomboş olduğunu anlatan Kim, kafelerde sosyal mesafeye dikkat edip kitap okuduğunu belirtti.

Kim, "Okulumun kararı dolayısıyla uzaktan eğitimle okula devam ediyorum. Hoca bize Osmanlıca dersini anlatıyor ben ise kitaptan takip ediyorum." dedi.

"Umarım salgın hızlı geçer ve normal hayatımıza geçebiliriz"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi Zimbabveli Tapiwa Last Gilfas Nherera, özellikle Kovid-19 döneminde yabancı bir öğrencinin yaşadıklarını anlatmak istediğini söyledi.

Nherera, salgın döneminde Türk arkadaşlarıyla buluşamadığı için Türkçesini geliştiremediğini ve hocalarla yüz yüze görüşemediği için zorlandığını anlattı.

"Kendimi hiçbir şey öğrenmemiş gibi hissediyorum. Saatlerce bilgisayar başında öğrenmeye, bir şeyleri anlamaya çalışıyorum." diyen Nherera, yüz yüze eğitimle farklı aktivitelere katılıp daha iyi şekilde kendini geliştirebileceğini dile getirdi.

Salgın döneminin olumlu taraflarının da olduğunu belirten Nherera, bu süreçte, gitar çalmayı öğrenmeye başladığını ve ev arkadaşlarıyla spor yaptığını söyledi.

Nherera, "Umarım salgın hızlı geçer ve normal hayatımıza geçebiliriz. Evde kalmaktan sıkıldık, normal hayatımıza dönmek istiyorum." dedi.