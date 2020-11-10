Son dakika haberi | YTÜ "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | YTÜ "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı

10.11.2020 16:01
Son dakika haberi | YTÜ

Son dakika haberi: Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Davutpaşa Kampüsü'nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak İstanbul'da "sıfır atık belgesini" almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Davutpaşa Kampüsü'nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak İstanbul'da "sıfır atık belgesini" almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.

YTÜ'nün sıfır atık belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28 Ekim 2020'de imzalanarak tescillendi.

Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam Çok Amaçlı Kültür Salonu'nda gerçekleşen belge takdim törenine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve davetliler katıldı.

Törende Güner, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'a sıfır atık belgesini takdim etti. Yılmaz da Güner'e günün anısına bir hediye sundu.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, törenin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede dünyanın hızlıca tüketim toplumu olmaya doğru gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün endüstri kuruluşları ve üniversiteler, dünyayı ve geleceği korumakla ilgili atığı azaltma çabası içinde. YTÜ de bununla ilgili bütün altyapısını oluşturarak, tüm kaynaklarımızı optimum seviyede kullanarak, atığı minimize etme ve sıfır atığa doğru gidişle ilgili bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışmayı yapan rektör yardımcısı çalışma arkadaşlarımız ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. İstanbul'da sıfır atık belgesini almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olduk."

Yeşil ve çevreci bir kampüs temasının yanında kaynak kullanımın azaltılması, varlıkların yönetimi ve geri dönüşüme önem veren bir üniversite olduklarını dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kampüslerimizin diğer üniversitelere örnek bir kampüs olacak şekilde çalışmalar sürüyor. #ArGedeLiderYTÜ sloganını oluşturduk ve İstanbul'da sıfır atık belgesini alan ilk devlet üniversitesi olarak tüm çevresel çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyoruz. Kampüs, su kullanımı ve enerji tüketimi konularında da, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir, akıllı ve karbon konusunda nötr kampüs olarak örnek olmayı hedefliyor."

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlığın koordinasyonunda Türkiye genelinde sıfır atık kampanyasının yürütüldüğünü hatırlattı.

Güner, İstanbul'daki üniversiteler arasında da YTÜ'nün sıfır atık belgesini almaya hak kazanan ilk üniversite olduğunu belirterek, Rektör Prof. Dr. Yılmaz ve ekibini kutladı.

Sıfır Atık Belgesi

Sıfır atık belgesi; atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan hedef doğrultusunda yapılan çalışmaların belirlenen hedeflere ulaşılması sonucu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkinliğinde ilgili kurumlara tahsis edilen, 5 yıl süreyle geçerliliği bulunan bir belge.

Bu belgeyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hedefleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa, İstanbul, Kampüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | YTÜ 'sıfır atık belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika


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