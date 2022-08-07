Son dakika haberi... Yük treni hemzemin geçitte eşek arabasına çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yük treni hemzemin geçitte eşek arabasına çarptı: 1 ağır yaralı

07.08.2022 21:52
Son dakika haberi... Yük treni hemzemin geçitte eşek arabasına çarptı: 1 ağır yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir eşek arabasına yük treni çarptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir eşek arabasına yük treni çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 20.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ- Malatya seferini yapan DE 33 002 sayılı B.E. yönetimindeki yük treni Dolamantepe İstasyonu mevkiinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet K. ( 70) idaresindeki eşek arabasına çarptı. Kazada savrulan araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yük treni hemzemin geçitte eşek arabasına çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yük treni hemzemin geçitte eşek arabasına çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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