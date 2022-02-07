Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. TCDD'ye ait DE24352 sefer sayılı yük treni, bariyeri açık olan hemzemin geçitte Şükrü Yılmaz (66) yönetimindeki 06 DE 6011 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, trenin önünde yaklaşık 400 metre sürüklendi. Kazada, sürücü Şükrü Yılmaz yaralanırken, yanında bulunan Alişir Ünal (68) hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Şükrü Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alişir Ünal'in cenazesi de olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İlçede oturan Mustafa Şaka, kaza sonrası aracın metrelerce sürüklendiğini belirterek, "Çarpma anını gördüm, çok kötü andı" dedi.

Bu arada, hemzemin geçitte, 'Dikkat; bariyer arızalanabilir, açıkken kontrollü geçiniz' yazılı uyarı levhasının olduğu görüldü.,

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Fatih POYRAZ- Burak TEKİN/POLATLI (Ankara), (DHA)-