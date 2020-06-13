Son dakika haberi | Yüksek gerilime kapıldı, ağır yaralandı - Son Dakika

Yüksek gerilime kapıldı, ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Gazcılar Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Yücel B. yüksek gerilim hatlarını tamir ettiği sırada bir anlık dengesini kaybedip düşmemek için yüksek gerilim hattı teline tutundu. Yücel B. yüksek gerilime kapıldı.

Yücel B.'nin yaralandığını gören mesai arkadaşları talihsiz gencin yarımına koşarak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olaya yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak şahsı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan 24 yaşındaki Yücel B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve olayla alakalı soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.