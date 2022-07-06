Son dakika haberi: Yüksek mühendisin açtığı babalık davasında karar verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yüksek mühendisin açtığı babalık davasında karar verildi

06.07.2022 13:26

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da 56 yaşındaki yüksek mühendis Hakan Yılmaz'ın, annesinin kendisine babasının başka birisi olduğunu söylemesinin ardından açtığı davada mahkeme, Yılmaz'ın merhum iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

Bursa'da 56 yaşındaki yüksek mühendis Hakan Yılmaz'ın, annesinin kendisine babasının başka birisi olduğunu söylemesinin ardından açtığı davada mahkeme, Yılmaz'ın merhum iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

5. Aile Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hakan Yılmaz ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, avukatların talep ve başvuruları ile son savunmaları alındı.

Mahkemenin hakimi, taleplerin değerlendirilmesinin ardından Ahmet Necati Yılmaz'ın, Hakan Yılmaz'ın babası olduğunun tesciline ve yüksek mühendisin babasının nüfusuna kaydedilmesine karar verildiğini açıkladı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hakan Yılmaz, 2009'da başlayan sürecin sonuna geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi, artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Bu, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ve mahkeme kararıyla tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçılar gibi ben de kendimin ve çocuklarımın haklarını sonuna kadar almak istiyorum, mücadelem bu yönde olacak." dedi.

Yılmaz'ın avukatı Hasan Aydoğdu ise dava devam ederken adli tıp raporu çıktıktan sonra Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasına ilişkin taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındığını ifade etti.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yine müteveffanın belli başlı şirketlerde, gerek kendi şirketleri gerekse dışardaki hisseleri olmak üzere malları var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu ancak şu anda şirketlerle alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğünden beklediğimiz belgeler var. Onlar istendikten sonra artık mahkeme kararıyla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz, tereke temsilci atanması gerekiyor. Burada çünkü iki firma var, bunlar Ahmet Necati Yılmaz'ın kurduğu aile şirketleri. Bunlar zaten kayıtlı, mahkeme bunları resmi yoldan istemek zorunda. Bunlar da dosyaya celbedildikten sonra artık bir engel kalacağını düşünmüyoruz. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanmasını ve Hakan Yılmaz'ın haklarının mahkeme tarafından, temsilci tarafından korunmasını bekliyoruz."

Dava süreci

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine soy ismi benzerliği de bulunan ve 2007'de yaşamını yitiren Ahmet Necati Yılmaz'a yönelik 2009'da babalık davası açmıştı.

İlk davadan tehdit edildiğini ileri sürerek bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti.

İş insanının mezarı 17 Aralık 2021'de açılmış, diş ve kemik örnekleri alınmıştı. Örneklerin incelenmesinin ardından Hakan Yılmaz ile tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın DNA'ları eşleşmişti. Eşleşmenin ardından tereke mahkemesinde miras tespiti davası da açılmış ve Ahmet Necati Yılmaz üzerinde bulunan bazı taşınmazlara ve şirket hisselerine tedbir kararı konulmuştu.

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Biyolojik babası ünlü iş adamı çıktı: Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmiş Biyolojik babası ünlü iş adamı çıktı: Annesi ameliyata girmeden önce itiraf etmiş GERÇEK BABASININ KİM OLDUĞU 56 YAŞINDA TESCİLLENDİ GERÇEK BABASININ KİM OLDUĞU 56 YAŞINDA TESCİLLENDİ
Kaynak: AA

Necati Yılmaz, Hakan Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yüksek mühendisin açtığı babalık davasında karar verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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