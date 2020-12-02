Koronavirüs vaka sayısındaki artış yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Tedbirlere yönelik konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Mesai saatleri azaltıldı ve birçok birim uzaktan çalışmaya yönlendirildi. Yükseköğretim faaliyetlerini uzaktan aksamadan yürütüyoruz" dedi

"BİRÇOK FAALİYET GERÇEKLEŞTİRDİK"

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin salgından korunabilmeleri ve uzaktan öğretim sistemine kolayca adapte olabilmeleri başta olmak üzere, öğrencilerimiz ve toplum yararına sunumlar, toplantılar, yayınlar, üretimler, uygulamalar ve planlamalar gibi birçok faaliyet gerçekleştirdik" diye konuştu.

"SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLMELER YAPILIYOR"

İlgili tüm birimlerin, öğrencilerin sınav ve eğitim öğretim faaliyetlerinde mağduriyet yaşamaması için akademisyenlerden başlayarak öğrencileri kapsar şekilde bilgilendirmeler yaptığını ve online toplantılar düzenlediğini söyleyen Gayretli, "Sürekli bilgilendirilmeler yapılıyor ve varsa karşılaşılan sorunlar, sistemde belirlenen aksaklıklar konuşuluyor. Yükseköğretim faaliyetlerini uzaktan aksamadan yürütüyoruz" dedi.

"TÜM HİZMETLER AKSAMADAN YÜRÜTÜLÜYOR"

Koronavirüs salgını çerçevesinde fiziksel mesafeyi koruma, sosyal izolasyonun temini ve hastalığın yayılım hızını azaltmak için aldıkları kararları Mart ayından bu yana devam ettirdiklerini söyleyen Gayretli, "Üniversitemizde tüm hizmetler aksamadan yürütülüyor. Mesai saatleri azaltıldı ve birçok birim uzaktan çalışmaya yönlendirildi. Üniversite içerisinde toplu çay, kahve ve yemek tüketimi ise tamamen yasaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.