Son dakika haberi | Yüksekova'da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yüksekova'da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

12.10.2022 00:58
Son dakika haberi | Yüksekova'da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçenin Eski Kışla Mahallesi'nde bulunan Yaşar Arslan'a ait 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar içerde bulunan araç lastiklerin tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sararken, yangın, olay yerine gelen Yüksekova Belediyesinin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın binanın bodrum ve birinci katında hasara neden oldu.

Ev sahibi Yaşar Arslan, "Kaynaktan çıkan kıvılcımların içerde bulunan araç lastiklerine sıçraması sonucunda yangın çıktı. Kazan dairesinin bir bölümünü lastiklere ayırmıştık. İçerde çok sayıda araç lastikleri vardı. Kısa sürede alevlenen yangın binayı sardı. İlk kattaki evdeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri gelmesiyle ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü" dedi - HAKKARİ

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YÜKSEKOVA'DA, BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN YANGIN ÇIKTI YÜKSEKOVA'DA, BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN YANGIN ÇIKTI Müdür yardımcısı okula gelen öğrencileri Santur ile karşılıyor Müdür yardımcısı okula gelen öğrencileri Santur ile karşılıyor
Kaynak: İHA

Yüksekova, Tragger, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yüksekova'da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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