Son dakika haberi... Yüksekova'da karla gelen sonbahar güzelliği - Son Dakika

Yüksekova'da karla gelen sonbahar güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan sonbahar mevsimi, kenti saran dağların beyaza bürünmesiyle görsel şölen sundu.

İlçede 2 hafta önce başlayan soğuk havalar ve ardında devam eden yağışlar ilçeyi olumsuz yönde etkiledi. İlçenin etrafını saran dağlar beyaza bürünürken, kent merkezinde de sonbahar güzelliği yaşanıyor. Ovasının sararmış görüntüsüyle çevresindeki dağların kar görüntüsü görsel şölen oluşturuyor.

Bugün yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen çiftçiler, hayvanlarını merada otlatırken, fotoğrafçılar da bol bol manzara fotoğrafı çekti. Sonbahar manzarasını fotoğraflayan Rıdvan Basmacı, "Sabah saatlerinde Doski ve Pinyanişi mıntıkasına geldim. Burada karlı dağlarla bütünleşen ovada sonbahar fotoğrafları çektim. Burada gerçekten güzel görüntüler var. Yüksek rakımlı dağlar bembeyaz, etekleri de sapsarı. İki rengi aynı anda yaşıyoruz. Bu da bize çok güzel görüntüler veriyor. Bende bunları bir arada fotoğrafladım" dedi.