Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yürütülen operasyon kapsamında silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsal alanında icra edilen EREN-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Gürkavak-1 Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde, kayalıkların arasına gizlemiş jelikan bidon içerisinde 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer tüfeği, 1 adet av tüfeği, 44 adet mavzer tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ