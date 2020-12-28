Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika

Hakkari Yüksekova 'nın Beşatlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi 'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan'ın (52) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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