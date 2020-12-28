Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
28.12.2020 11:57
Son dakika haberine göre KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUHakkari Yüksekova'nın Beşatlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi.
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Hakkari Yüksekova'nın Beşatlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan'ın (52) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı CHP'li Muğla Milletvekili, Pınar Gültekin iddialarına yanıt verdi: Birileri kendini öne çıkarmaya çalışıyor Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu Direksiyonu söküp yan koltuktaki arkadaşına verdi! Kurbağacık anahtarıyla aracı kullandı