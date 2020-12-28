Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

28.12.2020 11:57
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3), System.String[]

Son dakika haberine göre KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUHakkari Yüksekova'nın Beşatlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hakkari Yüksekova'nın Beşatlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan'ın (52) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)
Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

Devlet Hastanesi, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yüksekova'da yolcu minibüsü TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika


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