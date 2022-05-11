Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu

11.05.2022 12:10
Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu

Son dakika gündem haberi: Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında nisan ayında 11 bin 465 yolcuya hizmet verildi.

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında nisan ayında 11 bin 465 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Alt yapı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında nisan ayında iç hat yolcu trafiği 11 bin 465 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 88'e ulaştı, yük trafiği ise toplamda 122 ton oldu.

Dört aylık dönemde havalimanında yolcu trafiği 25 bin 925, uçak trafiği 183, yük trafiği de 274 tona ulaştı.

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Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nı geçen ay 15 bin 683 yolcu kullandı

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Nisan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında Nisan ayında 11 bin 465 yolcu uçtu - Son Dakika
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