Son dakika haberi: Yükümlülerin çocuklarına giysi yardımı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yükümlülerin çocuklarına giysi yardımı
11.03.2021 09:44
Son dakika yaşam haberi... Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verilmek üzere giysileri adliyeye teslim etti.
Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verilmek üzere giysileri adliyeye teslim etti.
Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kızılay Tekirdağ Şubesi bu seferde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocukları için çalışma yaptı. Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan giysi, mont, ve ayakkabılar denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına verilmek üzere Kızılay Gönüllerince Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan'a teslim edildi. - TEKİRDAĞ
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