Konya'nın Yunak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programlarla kutlandı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İşcan, öğretmenleri makamında kabul etti.

Mahmut İşcan, görevinde başarılı öğretmenlere belge vererek, "Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

İşcan ve beraberindeki öğretmenler daha sonra Yunak Merkez Kabristanlığına giderek 1992 yılında ilk görev yeri Iğdır'ın Aralık ilçesi Kolikent Köyü İlkokulunda, teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şevki Akgün'ün kabrini ziyaret ederek, mezarı başında dua etti.

Öte yandan Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, aday öğretmenler yemin etti.