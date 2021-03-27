Son dakika haberi! YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

Son dakika haberi! YUNAN SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
27.03.2021 09:41
Son dakika haberleri... Hasan YILDIRIM / YUNAN savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Hasan YILDIRIM/ YUNAN savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot yakın takipte bulundu.
Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti. Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.
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