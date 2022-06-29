Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

29.06.2022 10:33
Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Y.Y. ve N.Z. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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