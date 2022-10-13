Son dakika haberi | Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

13.10.2022 17:09
Son dakika haberi | Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Son dakika haberine göre EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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