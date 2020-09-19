Yunanistan'da etkili olan Medicane tropik fırtınasında 2 kişi öldü - Son Dakika

Yunanistan'da etkili olan Medicane tropik fırtınasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Dün İyonya Denizi üzerinden Yunanistan'a bağlı Zakynthos Adası'nı vuran ardından Kefalonya Adası'nda da etkili olan Medicane tropik fırtınası nedeni ile ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Fırtına nedeni ile bölgede birçok ağaç devrilirken, çok sayıda ev sular altında kaldı. Birçok noktada elektrik kesintileri yaşanırken, ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan tren seferleri askıya alındı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, fırtınadan en fazla etkilenen bölgeye 3 üst düzey yetkili gönderdi.

Başkent Atina'ya doğru ilerleyen fırtına nedeni ile Kardiça kenti sular altında kalırken, bir köprü yıkıldı. Yetkililer, Kardiça bölgesinde bulunan çiftlikte 1 erkeğin, yakınlardaki su basmış bir evde ise 1 kadının cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise, 1 kadının arabası ile sel sularına kapıldığı ve henüz bulunamadığı ifade edildi.

Öte yandan Akdeniz üzerinde gözlemlenen Medicane tropik fırtınasının, nadiren kategori 1 kasırgasının gücüne ulaşabildiği belirtildi.

(İHA)