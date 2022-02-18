Üye Girişi
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık - Son Dakika

Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık

18.02.2022 16:02
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık

Son dakika haberler: YUNANİSTAN'dan İtalya'ya seyir halindeyken, yangın çıkan feribotta bulunan TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, "Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı.

YUNANİSTAN'dan İtalya'ya seyir halindeyken, yangın çıkan feribotta bulunan TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, "Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar sonrasında gelen filikalarla bizi kurtardılar. 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi. Getirildikleri Korfu Adası'nda 26 Türk şoför olduğunu belirten Kelçeoğlu, "Bildiğim kadarıyla 1 Türk şoför de aranıyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" diye konuştu.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken, yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri de gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Turan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Euroferry Olympia' isimli Ro-Ro gemisinde Avrupa'ya taşımacılık yapan üyelerinin de bulunduğunu söyledi. Aldıkları ilk bilgiler göre, ölen ve yaralananın olmadığını belirten Turan, kurtarılan yolcuların ve mürettebatın Yunanistan'ın Korfu Adası'na götürüldüğünü öğrendiklerini kaydetti. Turan, feribotta 6'sı Günsaldı olmak üzere Erhanlar, Derebey, Ladik, Sertel ve Yakut firmalarına ait TIR'ların bulunduğunu belirtti. Yangını haber almalarından itibaren tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Turan, "Hem resmi makamlarla hem de iş birliklerimizin olduğu Yunan denizcilik dernekleri ve armatörlerle temas halindeyiz" diye konuştu.

'1 TÜRK ŞOFÖR ARANIYOR'DHA muhabirinin telefonla görüştüğü, yangın çıkan feribottaki TIR şoförlerinden Mehmet Kelçeoğlu, İtalya'ya kültür balığı götürmek için yola çıktıklarını belirtti. Kelçeoğlu, "01.30 sularında Lgoumenitsa'dan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek için hareket ettik. Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar sonrasında gelen filikalarla bizi kurtardılar. Ne olduğunu anlayamadık. Eğer 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık. 26 Türk şoför olarak bizi Korfu Adası'na getirdiler. Bildiğimiz kadarıyla 1 Türk şoförünü arama çalışmaları devam ediyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" dedi.

Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık
YORUMLAR
500
288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi

Yunanistan, Yangın, İtalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
15:44 Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:09:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement