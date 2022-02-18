Son dakika haberi... Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk şoför:  Geç kalınsa canlı çıkamazdık - Son Dakika

YUNANİSTAN'dan İtalya'ya seyir halindeyken, yangın çıkan feribotta bulunan TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, "Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar sonrasında gelen filikalarla bizi kurtardılar. 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi. Getirildikleri Korfu Adası'nda 26 Türk şoför olduğunu belirten Kelçeoğlu, "Bildiğim kadarıyla 1 Türk şoför de aranıyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" diye konuştu.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken, yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri de gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Turan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Euroferry Olympia' isimli Ro-Ro gemisinde Avrupa'ya taşımacılık yapan üyelerinin de bulunduğunu söyledi. Aldıkları ilk bilgiler göre, ölen ve yaralananın olmadığını belirten Turan, kurtarılan yolcuların ve mürettebatın Yunanistan'ın Korfu Adası'na götürüldüğünü öğrendiklerini kaydetti. Turan, feribotta 6'sı Günsaldı olmak üzere Erhanlar, Derebey, Ladik, Sertel ve Yakut firmalarına ait TIR'ların bulunduğunu belirtti. Yangını haber almalarından itibaren tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Turan, "Hem resmi makamlarla hem de iş birliklerimizin olduğu Yunan denizcilik dernekleri ve armatörlerle temas halindeyiz" diye konuştu.