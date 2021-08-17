Son dakika haberi: Yunanistan'daki Türklerden, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto - Son Dakika

Yunanistan'da, Batı Trakya'da yaşayan Türklere yönelik yaklaşım bölge kaynaklarınca değerlendirildi. Kaynaklar, Türk azınlığın, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin İTB'nin AİHM kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto ettiğini belirtti.

Bölge kaynakları konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan hükümetlerinin Batı Trakya Türk Azınlığına karşı yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yok sayan yaklaşımı biliniyor. Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı. Batı Trakya'da, isminde 'Türk' kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB), iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM'e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11'inci maddesinin ihlal edildiği' görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etmişti. Mahkeme, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine de varmıştı" ifadelerini kullandı.

Bölge kaynakları, Yunanistan tarafının AİHM kararlarını uygulamadığına dikkat çekerek, "İTB'nin AİHM kararına dayanarak resmi statüsünün iadesi için açtığı dava Yunanistan Yüksek Mahkemesince reddedilmişti. Türk azınlık, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin İTB'nin AİHM kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto etti. Yunanistan'ın Türk azınlığın milli kimliğine karşı sürdürdüğü inkarcı politikalardan vazgeçmesi ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak AİHM kararlarını uygulamak zorunda olduğu belirtildi. İskeçe'de çarşı içinde toplanan İskeçe ve Gümülcineli çok sayıda kişi, 'Türk azınlık için adalet', 'Haksızlıklara, ayrımlara hayır', 'Barış, eşitlik' sloganları atarak şehir meydanına kadar yürüdü. Eylemin Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin milli kimliğini inkarına dayanan politikasından kaynaklanan mevcut duruma tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, İTB'nin 38 yıllık hak arama mücadelesinin adalet tecelli edene kadar devam edeceğini söyleyen grup, 13 yıldır AİHM kararlarının uygulanmamasına da tepki gösterdi" diye konuştu. - ANKARA