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Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü - Son Dakika

Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

27.09.2021 11:17

Yunanistan'ın Girit Adası'nda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın Girit Adası, 5.8 büyüklüğündeki depremde sarsıldı. Yerel saatle 09.17'de meydana gelen depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Çok sayıda binada hasarın meydana geldiği depremin merkez üssünün Kandiye kentinin 21 kilometre güneydoğusu olduğu bildirildi. Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem adanın genelinde hissedildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stilianidis, Yardımcısı Evangelos Tournas ile Girit Adası'nı ziyaret edecek. - ATİNA

Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü
Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü
Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü
Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü
Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü

Girit Adası, Yunanistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girit Adası, 5.8'lik depremle sarsıldı: 1 ölü - Son Dakika
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