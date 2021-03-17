Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

17.03.2021 15:22
Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile dışişleri bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi devam ettireceklerini bildirerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile dışişleri bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi devam ettireceklerini bildirerek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, ticaret, ekonomi, ulaşım, savunma sanayi alanlarında görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte imzalamamız gereken anlaşmalar var. Bugün güncelliğini yitirmiş anlaşmaları da tekrar güncelleyeceğiz. Bölge konularını da ele aldık" dedi.

Yunanistan'da düzenlenen istişari görüşmelerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenen 61. turun olumlu bir havada geçtiğini bildirdi.

Eski adıyla "istikşafi", yeni adıyla "istişari" görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'deki anlaşmazlık bulunan konuların ele alındığını ve birlikte çözüm için karar vermeye çalıştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Atina'da gerçekleştirilen toplantıda bu konuların görüşüldüğünü kaydetti.

Tek bir toplantıda çözüm beklentisinin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, rotasyon usulünce bir sonraki toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

"Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi. Bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor"

Yunanistan ile dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişariler mekanizmasının olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi. Bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. İkili düzeyde siyasi istişariler daha geniş kapsamlı istişari mekanizmasıdır. İki ülke arasındaki tüm konular burada değerlendiriliyor. Türkiye, Doğu Akdeniz meselesindeki tutumunu gerek sahada, gerek masada net bir şekilde gösterdi. Biz başından beri Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım diyoruz. 20 sene önce de bunu söylüyorduk. Çok taraflı Doğu Akdeniz teklifini gündeme getirdik. Biz somut tekliflerimizi, önerilerimiz, AB'ye ilettik. Net bir dönüş olmadı" diye konuştu.

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek"

Yunanistan ile ikili görüşmeleri devam ettireceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreçte, bu görüşmelerimizi tüm ülkelerle devam ettirdiğimiz gibi Yunanistan ile de devam ettireceğiz. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Miçotakis, New York'ta ilişkilerimizin tüm boyutlarının ele alınması için Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve bana görev vermişlerdi. Yaşanan gerginliklerden dolayı sadece 1-2 defa görüşme imkanımız olmuştu. Şimdi artık dışişleri bakanları düzeyinde de önümüzdeki süreçte görüşmeyi devam ettireceğiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Dışişleri bakanları olarak aramızdaki tüm meseleleri Ankara'da görüşme imkanımız olacak. Uygun bir zamanda ben de Yunanistan'ı ziyaret edeceğim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara'ya geldiği zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesini ele alacağız."

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta bir gazetecinin sorusu üzerine, Afganistan Barış Görüşmeleri'nin Nisan ayı içerisinde yapılacağının planlandığını, şu anda tarafların belirlendiğini bildirdi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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