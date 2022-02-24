Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi

24.02.2022 15:15
Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan kara sularında ölü bulunan 59 yaşındaki emekli banka müdürü Mesut Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'da toprağa verildi.

Yunanistan kara sularında ölü bulunan 59 yaşındaki emekli banka müdürü Mesut Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'da toprağa verildi.

Yunanistan kara sularında bulunan bir erkek cesedi üzerinde yapılan DNA incelemesinde, söz konusu kişinin, Didim'de 9 Ağustos'ta kaybolan Mesut Çobanoğlu'na ait olduğu belirlendi.

İki ülke arasında yapılan yazışma sonucu cenaze, Çobanoğlu'nun yakınlarına teslim edildi.

Cenaze töreni

Cenaze, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde bulunan Çobanoğlu'nun babaevine getirildi.

"Helallik alınmasının" ardından Çarşı Camisi'ne götürülen cenaze, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

"Bulunması bir nebze olsun acımıza merhem oldu"

Çobanoğlu'nun kardeşi Yılmaz Çobanoğlu gazetecilere, cenazenin bulunması ve ülkeye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kardeşinin bir bankada müdür olarak görev yaparken emekli olduğunu ve zaman zaman Didim'deki yazlığına giderek orada kaldığını aktaran Çobanoğlu, "9 Ağustos'ta denize girdi ve kayboldu. Bulunması bir nebze olsun acımıza merhem oldu. Tekrardan başta hükümetimiz olmak üzere Aydın milletvekillerimiz Mustafa Savaş ve Metin Yavuz'a teşekkür ederiz." dedi.

Olay

Didim ilçesinin Altınkum Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Çobanoğlu'ndan haber alamayan yakınları, 9 Ağustos 2021'de kayıp ihbarında bulunmuştu.

Çobanoğlu'nun otomobili, Cennet Akvaryum Koyu'nda park edilmiş şekilde, bazı kişisel eşyaları da deniz kıyısında bulunmuştu. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katılmıştı.

Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi Son dakika haberleri... Didim'de denizde kaybolan şahsın cenazesi Söke'de toprağa verildi Didim'de 7 ay önce denize girdi, Yunanistan kıyısında cesedi bulundu Didim'de 7 ay önce denize girdi, Yunanistan kıyısında cesedi bulundu

Yunanistan, Emekli, Banka, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:41:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement