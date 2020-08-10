Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor - Son Dakika

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 9 Ağustos Pazar günü saat 03.05'te bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 20:27

Kaynak: İHA

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