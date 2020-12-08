Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 4 Aralık Cuma günü saat 16.40'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor - Son Dakika

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