Son dakika haberi: Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti

Son dakika haberi... Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmeni bindikleri fiber teknenin motorunu çalışmaz hale getirerek Türk karasularına itti.

Son dakika haberi: Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti, System.String[]

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmeni bindikleri fiber teknenin motorunu çalışmaz hale getirerek Türk karasularına itti. Marmaris açıklarında gece saatlerinde sürüklenen fiber teknedeki 19 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, fiber tekne ile Yunan adalarına yaklaşan, içinde çocukların da bulunduğu 19 kişilik düzensiz göçmen grubu Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Fiber teknenin motoru çalışmaz hale getirildi. Çocuklar ve kadınların bulunduğu fiber tekneyi Türk karasularına kadar iten Yunan Sahil Güvenlik ekipleri 19 kişiyi adeta ölüme terk etti. Bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri deniz üstünde sürüklenen 19 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde bir de göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yunanlılar çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti - Son Dakika

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