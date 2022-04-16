Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü

16.04.2022 11:51
Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Kemal A., kaldığı yurdun 4'üncü katından düştü. Kanlar içinde kalan öğrenciyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kemal A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemal A.'nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü
Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü
Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü
Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü
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Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli öldü - Son Dakika


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