Emniyet Genel Müdürlüğünün yüz tanıma sisteminden tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'lı terörist, Gaziantep'te gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinde ele geçirilen dijital materyalleri yüz tanıma sistemini kullanarak incelemeye aldı.

İnceleme sonucunda daha önce hakkında herhangi bir tespit bulunmayan ve hukuki işlem yapılmamış, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin yanında sözde kuzey alan sahasında silahlı faaliyet gösterdiği anlaşılan terör örgütü mensubu A.S'nin bir süredir Gaziantep'te yaşadığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla A.S. belirlenen adreste yakalandı.

Gözaltına alınan A.S. emniyete götürüldü.