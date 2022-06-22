Son dakika haberi! Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp, gözünden ettiler - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp, gözünden ettiler

22.06.2022 14:57
Son dakika haberi! Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp, gözünden ettiler

Gelen son dakika haberine göre Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp, gözünden ettiler Kardeşini hastanede gören ablası, gözyaşlarına boğuldu Genç adam, 'yüzde 40 engelliydim, artık yüzde yüz engelli oldum" 10 yıldır kardeşini gözü gibi sakınan abla, "Bir kere gitmedim, kardeşim gözünden oldu.

Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp, gözünden ettiler

Kardeşini hastanede gören ablası, gözyaşlarına boğuldu

Genç adam, 'yüzde 40 engelliydim, artık yüzde yüz engelli oldum"

10 yıldır kardeşini gözü gibi sakınan abla, "Bir kere gitmedim, kardeşim gözünden oldu. Keşke gitseydim, ben kavga etseydim, tutup ben alıp gelseydim"

ANTALYA Antalya'da vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek için mahallesine gelen yüzde 40 bedensel engelli ve psikolojik rahatsızlığı bulunan genç adam, sokakta bağırdığı gerekçesiyle öldüresiye dövüldü. Sağ gözünü kaybeden ve hastanede tedavisi süren genç adamın ablası, kardeşinin halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Genç adam, "Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum" diye konuşurken, 10 yıldır kardeşini koruyup kollamaya çalıştığını belirten gözü yaşlı abla, "Bir kere gitmedim, kardeşim gözünden oldu. Keşke gitseydim, ben kavga etseydim, tutup ben alıp gelseydim" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 bedensel engeli ile psikolojik rahatsızlıkları bulunan 33 yaşındaki Ramazan Turan Ordu, alkol alıp 10 yıl önce vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek istedi. İddiaya göre, Ordu mahallede bağırdığı için önce bir grup genç tarafından dövüldü, ardından 2 kişi tarafından da darp edildi. Başından ve gözünden ciddi bir şekilde yaralanan genç, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sağ gözü dışarıya çıkan genç adam, ameliyata alındı ancak gözü kurtarılamadı.

"Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum"

Hastanede tedavisi süren Ordu, "Beni bu hale getirenlerden şikayetçiyim. Beni kör ettiler. Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum" dedi.

"Çok feci şekilde dövmüşler"

Hastanede kardeşinin halini gören abla Özlem Gündüz ise, gözyaşlarına hakim olamadı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gündüz, şunları söyledi: "O gün alkol alıp, babamın öldüğü evin önüne gitmiş. Orada sevdiğimiz bir ağabeye telefon edip, 'Beni babamın mezarına götür' demiş. Saat geç olduğu için evine gitmesini istemişler. Mahalledeki 3-5 genç erkek kardeşime saldırıp darp etmiş. Muhtarlığa doğru götürüp bırakmışlar. Orada söylenip toparlanmaya çalışırken, karşı binadan bir adam çıkıp gelmiş ve bağırdığı için itelemiş, görgü şahitlerin ifadesine göre bıçak da sallamış. Kardeşim adamın peşinden gitmiş. İteleyen adam ve bir komşusu çok feci şekilde dövmüşler. Yaşlı başlı adamlar kardeşimi darp etmiş, kan revan içerisinde bırakmış. 1 saat orada yerde yatmış."

"Gözü artık görmeyecek"

Kardeşinin gözünü kaybettiğini belirten Gündüz, "Kafası ve gözü yarık içerisinde. Gözü dışarı çıkmış ve kör oldu. Yüzde 40 özrü vardı. Zaten psikolojik sıkıntısı da vardı, gözünü kaybetmesi onu daha kötü yaptı. Gözü artık görmeyecek. Sadece orası boş kalmasın diye, toplamaya çalışıyorlar. Gözünün yanında bir kesik var, doktor bunun darpla olmayacağını söyledi. Delici, kesici bir aletle yapıldığı düşünülüyor. Kafasında da kesikler var" diye konuştu.

"Bir kere gitmedim, kardeşim gözünden oldu"

Acılı abla, 10 yıldır kardeşini olaylardan korumaya çalıştığını da belirterek, "Babam öldüğünden beri psikolojisi normal değil zaten. Onu her gün ben toparlıyordum. Alkol alınca kendini kaybediyor. Görünürde bir sıkıntısı olduğu çok belli. Üstüne de alkol alınca daha kötü oluyor. 10 yıldır her seferinde gece gündüz onu almaya çıkıyordum, bir kere gitmedim, kardeşim gözünden oldu. Çok pişmanım. Keşke gitseydim, ben kavga etseydim, tutup ben alıp gelseydim. Zaten özürlüydü, şimdi 'yüzde yüz özürlü oldum' diyor. Gözü çıktı çocuğun, ötesi yok artık bunun. Bir organını kaybetti. Bu saatten sonra nasıl bir psikolojide olacak. Bu hale getirilir mi? İnsan düşmanına yapmaz bunu. Gözünü çıkartmışlar çocuğun. Zaten ayakta duracak hali yok. Sarhoşla kavga mı edilir? Bu kadar vura vura, gözünü çıkartacak hale nasıl getirirsin. Bunun telafisi yok" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp gözünden ettiler Son dakika: Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp gözünden ettiler Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp, gözünden ettiler - Son Dakika

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