(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı

29.10.2020 15:34
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü. Motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi, havadan da fotoğraflandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıldönümünde yüzlerce motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla, Bağdat Caddesi Suadiye'de toplanan motosikletliler, coşkuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar da motosikletlileri ilgiyle izledi. Kimi vatandaş o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Edirnekapı Şehitliği'nde Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulunan sürücüler, burada İstiklal Marşı ve andımızı okudu. Motosikletliler daha sonra dua okuyarak, şehitlikten ayrıldı. Türk Bayraklarıyla süslenen yüzlerce motosikletin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi, havadan da fotoğraflandı.

"GELENEKSEL OLARAK BU KORTEJİ YAPIYORUZ"

Motosiklet sürücülerinden Yalçın Bartsis, "Biz zaten her 29 Ekim'de Türkiye Motosiklet Platformunun önderliğinde İstanbul'daki bütün motorcular geleneksel olarak bu korteji yapıyoruz. Bu sene yine bu amaçla bir araya geldik. Pandemi dolayısıyla önlemlerimizi almaya çalıştık. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ama maalesef bu coşku bazen bu kuralları bozuyor. Her sene, Bağdat Caddesi'nden başlayıp, Edirnekapı Şehitliği'ne kadar bu sürüşü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZİ HER ZAMAN COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Korteje her yıl katıldığını ifade eden Banu Avcı, "Çok duyguluyuz şu anda. Hiçbir şeyin bizi yıldırmayacağını bir kez daha göstermek istedik. Duyguyla anıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz, Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Onurlu ve gururluyuz. Cumhuriyetimizi her zaman coşkuyla kutlayacağız" şeklinde konuştu.


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı
(Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı

Edirnekapı Şehitliği, motosikletli, 29 Ekim, Bağdat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla)-  Yüzlerce motosikletli köprüyü geçerek şehitliğe gittiı - Son Dakika

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