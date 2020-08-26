Adana'da yüzü maskeli iki kişi motosiklet üzerinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenleyip kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler, kendilerini kovalayan lokanta çalışanlarının aracı ile çarpıştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken bir kişide kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzü maskeli iki kişi plakasız motosiklet ile bir lokantanın önüne gelip tabanca ile defalarca ateş açtı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçmaya başladı. Lokanta çalışanları ise araca binerek şüphelileri kovalamaya başladı. Bu sırada kavgayı gören Çarşı ve Mahalle Bekçileri polislerden destek istedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Lokanta çalışanları ve motosikletli şahıslar arasında kıyasıya kovalamaca yaşanırken yüzü maskeli kişiler kendilerini kovalayan araca da ateş etmeye başladı. Bir süre sonra lokanta çalışanlarının kullandığı araç ile yüzü maskeli iki kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kaza yüzü maskeli şüpheliler kaçmaya başladı.

Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kazada yaralanan motosiklet üzerinde bulunan şüphelilerden biriside hastaneye kaldırıldı.

Yüzü maskeli kişilerin tabanca ile ateş açması sonucunda, lokantada ve kendilerini kovalayan araçta isabet olduğu öğrenildi. Şans eseri düzenlenen saldırıda yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA