Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika

ADANA'da yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Suriye uyruklu Firaz E. (19), M.Ö.'nün evinin önündeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan ve ifadesinde "Şeytana uydum" diyen Firaz E., tutuklandı.

Olay, 20 Ocak'ta akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Firaz E., M.Ö.'nün evinin önüne park ettiği motosikletin yanına geldi. Yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Firaz E., gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü. Firaz E. çaldığı motosikletle kayboldu, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.