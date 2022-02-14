Üye Girişi
Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika

Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

14.02.2022 10:30

ADANA'da yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Suriye uyruklu Firaz E. (19), M.Ö.'nün evinin önündeki motosikleti çaldı.

ADANA'da yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Suriye uyruklu Firaz E. (19), M.Ö.'nün evinin önündeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan ve ifadesinde "Şeytana uydum" diyen Firaz E., tutuklandı.

Olay, 20 Ocak'ta akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Suriye uyruklu Firaz E., M.Ö.'nün evinin önüne park ettiği motosikletin yanına geldi. Yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen Firaz E., gidon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek götürdü. Firaz E. çaldığı motosikletle kayboldu, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden M.Ö.'nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine yaptığı baskında Firaz E.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada ise motosiklet bulunamadı.'MOTOSİKLETİ SATTIM'Emniyete götürülen Firaz E. ifadesinde suçunu itiraf edip, "Bir anlık şeytana uydum ve motosikleti çaldım. Pişmanım" dedi. Çaldığı motosikleti tanımadığı birine sattığını öne süren Firaz E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
YORUMLAR
500

Motosiklet, Suriye, Şapka, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzünü gizleyen motosiklet hırsızı, 30 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement