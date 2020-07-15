Son dakika haberi... Yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir - Son Dakika

Son dakika haberi... Yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir

Son dakika haberleri... ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum oranlarının düşmesi nedeniyle 2100 itibarıyla 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum oranlarının düşmesi nedeniyle 2100 itibarıyla 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir.

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Washington Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, dünyadaki doğurganlık oranının 2100 yılına kadar 1,7'nin altına düşebileceği, bu nedenle neredeyse her ülkenin nüfusunun azalacağı ve 23 ülkenin nüfuslarının yarıya düşebileceği öngörüldü.

2017'de dünyadaki doğurganlık oranının 2,4'e gerilediğine dikkat çekilen araştırmada, bu oranın 2,1'in altına düşmesi halinde dünya ve ülke nüfuslarının düşüşe geçeceği belirtildi.

Araştırmada, dünya nüfusunun 2064'te 9,7 milyar ile zirveye ulaşmasının ve 2100'de ise 8,8 milyara gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Japonya nüfusunun yüzyılın sonunda 126 milyondan 53 milyonun altına, İtalya nüfusunun ise 61 milyondan 28 milyona gerilemesinin tahmin edildiği araştırmada, İspanya, Portekiz, Tayland ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin de nüfuslarının yarıya inmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Araştırmada, şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in nüfusunun 2100 yılında yaklaşık 732 milyona gerileyeceği tahmin edildi.

Sahra Altı Afrika ülkeleri 2100 itibarıyla nüfusunu 3'e katlayacak

Araştırmada, Sahra Altı Afrika ülkelerinin 2100 itibarıyla nüfuslarını 3'e katlayabileceği öngörüldü.

Bölge ülkelerinden Nijerya'nın nüfusunun 791 milyona ulaşacağı öngörülen araştırmada, bunun dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasını beraberinde getireceği kaydedildi.

Araştırmacılardan Prof. Christopher Murray, yeni yüzyılda yaşlı nüfusun genç nüfustan fazla, bu durumun çok sayıda olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir - Son Dakika
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