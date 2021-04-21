Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte sayılarında ciddi artış gözlenen dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde, trafik ışıklarında ve cadde üzerinde bekleyerek vatandaşlara duygu sömürüsü yapan dilencileri tek tek yakalayıp idari para cezası uyguladı.

Operasyonda yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin; dilencilere yönelik denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulanırken, vatandaşlarımızın dilencilik yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı Alo 153 numaralı telefonu arayarak, bu konuda şikayet ve ihbarlarını iletmelerini, yapılacak olan ihbarların ivedi şekilde yerinde değerlendirilerek, gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Gün içerisinde dilencilerin kendilerini ciddi biçimde rahatsız ettiğini söyleyen vatandaşlar ve çarşı esnafı dilencilere yönelik çalışmalarından dolayı Niğde Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - NİĞDE