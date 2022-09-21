Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi

21.09.2022 18:41
Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi

Denizli'nin Kale ilçesinde belediyede zabıta memuru ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. (45) isimli evli kadını sosyal medya üzerinden taciz ettiği ve cinsel organının fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kale Belediyesi'nde iddiaya göre zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı çalışan P.B. isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip, P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

TUTUKLANDI

P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Sami D., polis tarafından gözaltına alındı. Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi - Son Dakika
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