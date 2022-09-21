Kale Belediyesi'nde iddiaya göre zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı çalışan P.B. isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip, P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cinsel organının fotoğrafını kendisine bağlı işçi olarak çalışan evli bir kadına gönderen zabıta memuru cezaevine gönderildi - Son Dakika

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