Son dakika haberi! Zabıtadan dilenci operasyonu - Son Dakika

İslahiye'de düzenlenen dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında, çarşı merkezi başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu kavşaklar, cami önleri ve kabalık caddelerde bulunan dilenciler yakalandı. Yakalanan 3 dilenci, Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

İdari para cezası kesilen dilenciler, daha sonra ilçe dışına gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından dilencilerin ateşleri ölçüldü.

Bir kadın dilenci gazetecilerin görüntü almalarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle zabıta görevlilerine zorluk çıkardı. Kendisine siper ettiği ağacın arkasında duran dilenci kadın, zabıta görevlisi ile kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.