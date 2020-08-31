Son dakika haberi: Zafer Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Zafer Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Kupası'nda birinci olan MKE Ankaragücü'ne 110'uncu yıl dönümünde kupası verildi.

Son dakika haberi: Zafer Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Kupası'nda birinci olan MKE Ankaragücü'ne 110'uncu yıl dönümünde kupası verildi.

Afyonkarahisar'ı kamp merkezi olarak seçen takımlardan MKE Ankaragücü, Göztepe ve Menemen spor, Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi. Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Zafer Stadyumu'nda yapılan turnuvanın birincisi MKE Ankaragücü, ikincisi Göztepe ve üçüncüsü Menemenspor oldu.

Turnuvada daha önce ikincilik kupasını alan Göztepe, Afyonkarahisar kampını tamamlarken, birinci olan MKE Ankaragücü ise Altay ile yaptığı hazırlık maçı öncesinde kupasına kavuştu.Yapılan kupa törenine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Fuat Çapa ve kaptanlar Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Ante Kulusic katıldı. Kaptanlara ve teknik adam Fuat Çapa'ya kupayı Vali Yardımcısı Kaya teslim ederken, başkan Mert'e özel yaptırılan plaketi ise Spor İl Müdürü Dereci teslim etti.110'uncu yıl dönümünde aldıkları kupanın çok güzel olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Afyonkarahisar kampı verimli geçiyor. Oyuncularımız ilk 12 günü burada tamamladılar. 2 gün hocalarımız izin verdi. Öğlen saatlerinde toplandılar. Cuma gününe kadar burada devam edecekler. Cumartesi günü de Ankara'da Gençlerbirliği ile TSYD Kupası'nda maçımız olacak. Sonrasında inşallah lige hazır bir şekilde başlayacağız diye ümit ediyoruz. Bugün bizim için en önemli günlerden birisi, tarihi bir gün, Ankaragücü'nün bugün 110'uncu kuruluş yıl dönümü. 31 Ağustos 1910'da İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurduğu bu kulüp, hala şükürler olsun Süper Lig'de ait olduğu yerde, mücadelesine devam ediyor" dedi.Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, "Spor Şehri Afyonkarahisarımıza bu sene de gerek Süper Lig takımlarımız gerekse 1'inci Lig ve 2'nci Lig takımlarımızın rağbeti yüksek oldu. Bu sene de spor şehrine yakışan bir misafirperverliğiyle hem tesislerimizle hem otellerimizle bu pandemi sürecinde de bir akdi yerine getirmiş olduk. Ben bu konuda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlara, otel yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu."KAMPIN İKİNCİ PERİYODUNDA DEVAM EDİYORUZ"Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da kamp gidişatından memnun olduklarını ifade ederek, "Kampın ikinci periyodunda devam ediyoruz. Perşembe günü bir hazırlık maçı daha yaparak noktalayacağız. Sadece Gencer kardeşimizin sakatlığından dolayı üzüntümüz vardı. Onu da ailemiz içinde destek olarak atlattık. Bizim oyucularımız zaten geçen yıldan kiralık sözleşmesi biten oyuncularımıza yönelik bir kadromuz vardı. Kiralık oyuncularımız eski takımlarına döndüler. Haliyle önümüzdeki yıla yönelik şampiyonluğa oynayacak bir iskelet kurma yapılması gerekiyordu. Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Buna yönelik transferler yaptık. Son olarak bir transfer daha yaparak transfer dönemini noktalayıp lige hazır bir şekilde başlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Törenin ardından başlayan MKE Ankaragücü ile Altay arasında hazırlık maçı oynandı. Sert geçen maçın sonuna kadar iki ekip de gol bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı.

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Altay, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Zafer Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika Spor

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