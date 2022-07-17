Son dakika haberi! Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını kıran şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını kıran şüpheliye gözaltı

17.07.2022 01:36
Son dakika haberi! Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını kıran şüpheliye gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da, Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını taşla kırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da, Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını taşla kırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binası önünde 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada şüphelilerden alkollü olduğu belirlenen B.A. (26) taşla teşkilat binasının camını kırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, B.A'yı gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Zafer Partisi İskenderun İlçe Başkanlığı binasının camını kıran şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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