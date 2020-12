Son dakika haberleri: Provokatörlere gösterdiği tepkiyle Erdoğan'ın övgüsünü kazanan Zahide Ninenin adı Horasan'da yaşatılacak - Son Dakika

Provokatörlere gösterdiği tepkiyle Erdoğan'ın övgüsünü kazanan Zahide Ninenin adı Horasan'da yaşatılacak

ERZURUM - Gezi olayları sırasında Vatan Caddesi'nde provokatörlere gösterdiği tepkiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği Zahide Nine'nin adı Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşatılacak.

Dönemin Ak Partili Küçükçekmece belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından Zahide Nine'nin adı Belediyeye ait semt konağına verilmişti. 2019 seçimleri ile göreve gelen CHP'li belediye başkanı Kemal Çebi tarafından semt konağından adı sökülerek kadık konuk Evi verildi.

Buna istinaden vefa örneği Erzurum'un Horasan ilçe belediye Başkanı Hüseyin Sağlamdan geldi Başkan Sağlamın talimatları ile ilçenin büyük mahallelerinde biri olan Adnan Menderes mahallesinde sokağa Zahide Ninenin ismi verilmesi için Cumhur ittifakı belediye meclis üyeleri Horasan belediye meclisine öneri sundu, Meclis üyeleri oylarına sunulan öneri oy çokluğuyla kabul edilerek kabul edildi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Vatan Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen bir guruba gösterdiği tepkiyle akıllarda kalan Zahide Nine'nin adı Horasan Belediye Meclisi tarafından Adnan Menderes Mahallesinde Bulunan sokakda yaşatılacak.

Zahide Nine adıyla bilinen Zahide Özay, gezi eylemcilerine "Bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Her taşında, her toprağında kan vardır. Bu memleket herkesin memleketi, yeter artık diyerek tepki göstermiş sonra bir eylemcinin "Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verirler" sözlerine cevap olarak, Benim paraya ihtiyacım yok. Onurlu şerefli 35 yıl memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılacak biri değilim. Bu ülkenin öz evladıyım, gazi çocuğuyum. Memleketime sahip çıkmayayım mı? Sana mı yedireceğim?" ifadelerini kullanmıştı.

Zahide Nine gösterdiği tepkiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine konu olmuş ve Erdoğan kendisinden "Eli Öpülür" diyerek övgüyle bahsetmişti.

Annem, tanıdığım ilk dava insanıydı"

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam'a teşekkür ettiğini, annesinin isminin böyle bir sokakta yaşatılmasının kendisini onurlandırdığını ve çok mutlu ettiğini söyleyen Tüzin Atlı, Tevafuk olmuş annemin isminin verilmesi. Annem, tanıdığım ilk dava insanıydı. Vatanına, milletine hizmet etti. Bana rol model olan diğer bir dava kadını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendidir. Kadınlara verdikleri değerden dolayı kendilerine sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Annemi onu herkes beş dakikalık videolarla tanıdı ama annem beş dakikalık videolara sığmayacak çok şey yaptı" diye konuştu.