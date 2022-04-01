Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı

01.04.2022 15:40
Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüphelinin inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüphelinin inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Atatürk Caddesi'nde teknik servis işleten Sinami Göktaş'ın dükkanına 25 Mart'ta başındaki bere, maske ve gözlükle gelen kişi, işletmenin önündeki motosikletin kime ait olduğunu sordu.

Göktaş'ın kendisine ait olduğunu söylediği motosikleti beğendiğini ve satın almak istediğini söyleyen şüpheli, daha sonra motosikleti incelemek için yanına gitti. Zanlı, bir süre motor sesini dinlediği motosikleti sehpasından indirip üzerine binerek bölgeden uzaklaştı.

Sahibinin kaldırımın karşısına geçeceğini zannederek olup biteni izlediği şüpheli, bir daha geri dönmedi. Göktaş, polisi arayarak durumu ihbar etti.

Polis, güvenlik kamerası ile KGYS kameralarının kayıtlarını inceleyerek zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Göktaş, gazetecilere, hiç beklemediği bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Şüphelinin kontrol etmek için bindiği motosikletini çalarak kaçtığını belirten Göktaş, "İlk başta kaldırımdan geri dönecekmiş gibi yaptı ancak sonra düz devam etti. Bu kişinin farklı illerde de aynı yöntemle hırsızlık yaptığını öğrendim. Motosikletimi 2,5 yıl önce almıştım. İşlerimden dolayı çok binme fırsatım olmadı. Biraz vicdanı varsa motosikletimi geri getirmesini istiyorum." diye konuştu.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında işletmeciyle sohbet eden zanlının inceleme bahanesiyle yaklaştığı motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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Atatürk Caddesi, Bodrum, Muğla, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zanlının inceleme bahanesiyle sahibini kandırıp motosikletini çalması kameraya yansıdı - Son Dakika


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