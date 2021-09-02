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Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor

02.09.2021 19:11

Son dakika haberler: Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor -1915-16 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz unutulmuyor 1915-16 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz unutulmuyor.

Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor

-1915-16 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz unutulmuyor

SİVAS - 1915-16 yılları arasında Ermeni asıllı doktorun iğne ile zehir enjekte ederek şehit ettiği 40 askerimiz unutulmuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde 1915-1916 yılları arasında yaşanan olay akıllardan silinmiyor. Şehitler diyarı olarak da anılan köyde 40 askerin bir Ermeni doktor tarafından zehirli iğne ile şehit edildiği biliniyor. Rivayete göre; Merzifon taburu cepheye gittiği sırada zorlu kış şartları sebebiyle Çınarlı köyünde konakladı. Konaklama sırasında askerler hastalandı. Ermeni bir doktor tedavi etme bahanesi ile zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun askerlere zehirli iğne yapması sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine doktorda öldürüldü. 40 askerin kabirlerinin olduğu bölgeye ise şehitlik yapıldı. Köy sakinleri ve Jandarma personelleri şehitliğin bakımını yaparak arife günleri burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Köy halkı ise sürekli şehitliği ziyaret edip şehitleri yalnız bırakmıyor.

Şehitliğin üzerinde bulunan bir metinde ise şu ifadelere yer verildi; "1915-1916 yıllarında 915. Merzifon Taburu, 1. Dünya Harbi sırasında doğu cephesine sevkiyatlarının kış mevsimine rastlaması nedeniyle, 6-7 ay Çınarlı köyünde konaklamak zorunda kalmıştır ve bu konaklama esnasında hastalanan askerlerin viziteye çıktıkları Ermeni asıllı olan doktorun zehirli iğne yaparak yaklaşık 40 askeri öldürdüğü ve ölen askerlerin buraya defnedildiği rivayet edilmektedir"

"Ermeni doktora güvenmişlerdi"

Çınarlı köyü Muhtarı Abdullah Sönmez, "1915-16 yıllarında Merzifon taburu diye bir tabur geliyor köyümüze. Kış şartları ağır olduğundan dolayı köyde kalıyorlar. Hasta olup viziteye çıkanlara Ermeni asıllı doktor iğne vuruyor ve iğne vurdukları vefat ediyor. Vefat edenleri gömüyorlar. En sonunda bir başçavuş varmış o çok yiğit çok sıhhatli bir askermiş. O askerde aynı şekilde ölünce araştırıyorlar ki ermeni doktor ermeni doktor iğne vuruyor askerlerde o şekilde vefat ediyor. Sonrasında o ermeni doktoru öldürmüşler ama 40 tane de asker burada yatıyor. Buranın bakımını il jandarmadan gelip askerler yapıyor, biz yapıyoruz. Köyümüz arife günleri toplanır. Karşı mezarlıkta burada oradaki şehidimizi de buradaki şehitlerimizi de bütün geçmişlerimiz için hoca gelir. Kur'an-ı Kerim okunur. Hepsinin ruhuna bağışlanır" dedi.

"Zehirli iğneden 40 tane asker ölüyor"

Çınarlı köyü sakini Hatice Yavuz ise "Ay deresinde hastalanıyorlar. Sonra ermeni doktor geliyor. Ermeni doktor askerlere zehirli iğne vuruyor. Zehirli iğneden 40 tane asker ölüyor. Buraya gömüyorlar. Buranın yerini öğrenince buraya şehitlik yaptılar. Bizden büyük olanlar anlatıyorlar burayı ama biz görmedik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor
Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor
Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor
Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Zehirli iğne ile şehit edilen askerlerimiz unutulmuyor - Son Dakika


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