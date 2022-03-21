Son dakika haberi: Zelenskiy'den Rus askerlerine "köle" benzetmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Zelenskiy'den Rus askerlerine "köle" benzetmesi

21.03.2022 23:20
Son dakika haberi: Zelenskiy'den Rus askerlerine "köle" benzetmesi

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus askerlerini "kölelere" benzeterek, "Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus askerlerini "kölelere" benzeterek, "Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler. Köleler özgürlüğü yabanilik olarak kabul ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntü ile ulusa seslendi. Rus askerlerini kölelere benzeten Zelenskiy, "Bu videoda Ukrayna'nın özgür güney bölgesindeki insanlara, güneşin tankın üzerindeki istenmeyen misafirlere değil kendi vatandaşlarına doğduğu şehirlere seslenmek istiyorum. Berdyansk, Kahovka, Energodar, Melitopol ve Herson. Kölelerin özgür insanları nasıl öldürdüğünü Herson'da gördük. Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler. Köleler özgürlüğü yabanilik olarak kabul ediyor. Ukrayna bayrağı için sivil vatandaşlara saldıran düşmanları kötü sonuçlar bekliyor" dedi.

"Bu saldırılar sürecinde milyonlarca Ukraynalı kahraman olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Bir zamanlar sıradan vatandaşken şimdi ülkemizi koruyorlar. Düşman bunun gerçek olduğuna inanmıyor ama biz onları inandıracağız ve hatırlayacağız. Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Volnovaha, Mariupol şehirlerinde düşman saldırıları devam ediyor. Her Ukraynalı için mücadele ediyoruz. Ben tüm Ukraynalılara sesleniyorum. Elinizden geldiği kadar Ukrayna'nın yaşamasına yardımcı olun, işgalcileri kovun" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı Son dakika haberi: Energodar'da Ukraynalılar Rus askerlerinin önünü kestiRus askerleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı Son dakika haber | Ukrayna'da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus'a taşınıyor Son dakika haber | Ukrayna'da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus'a taşınıyor

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zelenskiy'den Rus askerlerine 'köle' benzetmesi - Son Dakika


Son Dakika
23:32 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Türkiye-Portekiz maçını yorumlayacak
23:11 Et ve Süt Kurumu fiyatlara yüzde 48 zam yaptı
22:41 Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz
22:34 Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin çarpıcı açıklama geldi: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
22:32 Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du
22:27 Stefan Kuntz milli takıma çağrılmayan Arda Güler hakkında konuştu: 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncu
22:23 Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi
22:15 Biden, siber saldırı uyarısında bulundu! Rusya'ya tepki göstererek: Püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 23:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Zelenskiy'den Rus askerlerine "köle" benzetmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement