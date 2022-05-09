Son dakika haberi... Zelenskiy: "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Zelenskiy: "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız"

09.05.2022 00:05
Son dakika haberi... Zelenskiy: "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız"

Son dakika gündem haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentine girişi, askeri yöntemlerle sağlamanın bugün için imkansız olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentine girişi, askeri yöntemlerle sağlamanın bugün için imkansız olduğunu söyledi.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Mariupol'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rus askerlerinin kuşatması altındaki Mariupol'e yönelik "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız. Bugün imkansız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Mariupol'e askeri yöntemlerle girmesine imkan tanıyacak ağır silahlara sahip olmadığını belirten Zelenskiy, ayrıca Mariupol'den Ukraynalı askerlerin tahliyesine yönelik, Rusya'nın sadece mahkumları takas ettiğini kendilerine bildirdiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Kanada halkları, Rusya'nın yaymaya çalıştığı tiranlığa karşı özgürlük mücadelesinde yan yana duruyor. Trudeau, ülkemizin zafere daha hızlı hareket etmesi için ihtiyaç duyduğu silahlar hakkında bilgi verdi. Kanada'nın, kurtarılmış bölgelerin mayınlardan arındırılması konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemli. (Trudeau) Savaş sonrası yeniden yapılanma için çözümler üzerinde birlikte çalışmayı kabul etti. Yoğun görüşmeler için teşekkürler."

YORUMLAR
500
Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller güvenli bölgeye götürüldü Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller güvenli bölgeye götürüldü

Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zelenskiy: 'Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız' - Son Dakika


Son Dakika
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:26 Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
23:23 Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:51 Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 00:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Zelenskiy: "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement