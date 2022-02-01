Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararname imzaladığını bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili kararname imzaladığını söyledi.

Bu kararnamenin, ordunun "profesyonel temellere" geçişini öngördüğünü aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu kararname, askeri personelin kariyer gelişimini, maaşların yükseltilmesini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl içinde 100 bin kişinin ilave edilmesini öngörüyor. Bu, savaş için değil Ukrayna'da yakında ve ileride barışın olması içindir."

Ukrayna Parlamentosu, Temmuz 2021'de Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısının yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılmasına yönelik yasa kabul etmişti.