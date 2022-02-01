Üye Girişi
Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı

01.02.2022 14:22
Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararname imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararname imzaladığını bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili kararname imzaladığını söyledi.

Bu kararnamenin, ordunun "profesyonel temellere" geçişini öngördüğünü aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu kararname, askeri personelin kariyer gelişimini, maaşların yükseltilmesini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl içinde 100 bin kişinin ilave edilmesini öngörüyor. Bu, savaş için değil Ukrayna'da yakında ve ileride barışın olması içindir."

Ukrayna Parlamentosu, Temmuz 2021'de Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısının yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılmasına yönelik yasa kabul etmişti.

YORUMLAR
500

Ukrayna, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement