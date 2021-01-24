Son dakika haberi... Zeminden yükselen yoğun duman yanardağı andırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Zeminden yükselen yoğun duman yanardağı andırıyor
24.01.2021 11:33
Son dakika haberine göre Zeminden yükselen yoğun duman yanardağı andırıyor Sivas'ın Kangal ilçesinde zeminden yükseler yoğun duman yanar dağları andırsa da durum aslında hiçte görüldüğü gibi değil. Sivas'ın Kangal ilçesinde şu günlerde zeminden yükselen yoğun duman, bilmeyenleri heyecanlandırıyor.
Zeminden yükselen yoğun duman yanardağı andırıyor
SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde zeminden yükseler yoğun duman yanar dağları andırsa da durum aslında hiçte görüldüğü gibi değil.
Sivas'ın Kangal ilçesinde şu günlerde zeminden yükselen yoğun duman, bilmeyenleri heyecanlandırıyor. Yoğun duman ilk kez görenler için yanar dağa benzetilse de aslında durum hiçte görüldüğü gibi değil. Şaşkınlığa neden olan dumanın nedeni bölgede faaliyet gösteren termik santral. Kömürle çalışan santralin bacasından çıkan su buharı, -15 derecedeki hava ile buluşunca ortaya bu manzara çıkıyor. Zeminden başlayıp gök yüzüne yükselen yoğun beyaz duman kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor.
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