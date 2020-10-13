Son dakika haberi! Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak
13.10.2020 10:21
Son dakika haber... Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.
Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.
THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Zenit'in bugünkü TD Systems Baskonia ve 15 Ekim'deki Valencia maçlarının oynanmayacağı belirtildi.
Maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, bu sayıya ulaşamadığı için 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.
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