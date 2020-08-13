Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı - Son Dakika

MSB: " Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG 'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:32

Kaynak: İHA

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