Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı, System.String[]

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı - Son Dakika
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