Son dakika haberi | Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

09.09.2022 20:51
Son dakika haberi | Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

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