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Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

16.02.2022 10:28
Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."

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Zeytin Dalı, Terörist, Saldırı, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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