Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."